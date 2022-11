Arab Reading Challenge : Le jeune Adam Guesmi remporte le 2e prix et le dédie à la Tunisie (Photos)

Adam Guesmi, collégien tunisien de 14 ans, vient de remporter le 2e prix du « Challenge de la lecture arabe » (Arab Reading Challenge”), dont la 6e édition s’est déroulée aux Emirats arabes unis (EAU) 2022.

«Je dédie cette victoire à mon pays, la Tunisie», a-t-il notamment lancé dans une déclaration à l’agence Tap, en marge de la cérémonie de clôture qui s’est déroulée hier à Dubaï, tout en exprimant sa joie et sa fierté d’avoir été parmi les finalistes de ce concours qui a compté la participation de 35.000 jeunes élèves venus de différents pays arabes.

Notons qu’Adam Guesmi a été primé après avoir lu plus de 100 livres, soit le double du nombre de lectures exigé par le concours, par an, pour chaque candidat.

«La lecture est un refuge qui me permet de faire face à toutes les difficultés et à continuer à apprendre… La lecture nourrit l’esprit et guérit l’âme… Elle nous instruit et nous permet de réaliser nos rêves», a-t-il notamment lancé en recevant son prix (Vidéo).

Le ministère tunisien de l’Éducation a félicité, ce vendredi 11 novembre 2022, Adam Guesmi grand passionné de jeu d’échec, en rappelant que ce dernier rêve de devenir chirurgien cardiaque, afin de sauver des vies, et de vivre également de sa passion en devenant écrivain.

Le département a souhaité beaucoup de succès au collégien, en l’invitant à garder sa force de croire en lui et croire en ses rêves pour les concrétiser et pour atteindre le succès, et ce, avec le soutien de sa famille, de ses éducateurs et de son école.

Y. N.