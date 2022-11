Audition de Ghannouchi : Ennahdha dénonce «une série interminable d’affaires montées de toutes pièces»

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce vendredi 11 novembre 2022, le parti islamiste Ennahdha a commenté l’audition, hier, de son chef Rached Ghannouchi dans le cadre de l’affaire Instalingo.

Le parti islamiste a, comme à l’accoutumé et encore une fois, usé de la stratégie de la victimisation, en affirmant que Ghannouchi est ciblé par «une série interminable d’affaires fabriquées de toutes pièces», et ce, «à cause de son opposition au coup d’Etat», lit-on dans le communiqué d’Ennahdha, qui accuse également le pouvoir en place de vouloir instrumentaliser la justice pour régler ses comptes avec les opposants.

Sur un autre plan, le parti de Ghannouchi a dénoncé «l’incapacité du gouvernement à faire face à la crise économique, la crise au sein de l’éducation ainsi qu’à la migration irrégulière», tout en déplorant la recrudescence de violences contre les jeunes et a appelé, à ce propos, à rompre avec la politique de l’impunité.

Rappelons que Rached Ghannouchi a été auditionné hier avant d’être remis en liberté le soir même par le juge d’instruction, alors que le Parquet du tribunal de première instance de Sousse 2 a fait appel de cette décision.

Le chef islamiste suspecté de liens avec l’affaire Instalingo avait indiqué peu avant son audition qu’il tient à son immunité parlementaire (Sic!), mais qu’il s’est présenté au tribunal «par respect pour la justice…».

Rappelons que cette société de création de contenu et de communication, située à Kalaa El Kebira (Sousse) et dirigée à partir de la Turquie, s’était spécialisée dans la diffamation et la propagation de fausses nouvelles, en particulier contre les opposants du parti islamiste. A ce jour, les investigations se poursuivent d’autant que parmi les suspects on compte des dirigeants politiques, des sécuritaires, des hommes d’affaire et des journalistes, dont certains sont actuellement en détention.

Y. N.