Tunisie : Le parquet fait appel de la décision de maintien de Ghannouchi en liberté

Le Parquet du tribunal de première instance de Sousse 2 a fait appel, ce vendredi 11 novembre 2022, de la décision du premier juge d’instruction relative au maintien en liberté du président du parti islamiste Ennahdha, Rached Ghannouchi, après son audition dans le cadre de l’affaire Instalingo.

Le dossier a été déféré devant la Cour d’appel de Sousse pour trancher dans cette affaire, indique l’agence Tap, citant le substitut du procureur de la République, Rochdi Ben Romdhane, sachant que Ghannouchi a fait l’objet d’une interdiction de voyage dans le cadre de cette même affaire.

Pour l’avocat Sami Triki, Rached Ghannouchi n’a aucun lien avec cette affaire, qui a éclaté en septembre 2021, et qui implique plusieurs suspects dont certains ont été placés en détention.

Il a affirmé que l’audition du chef islamiste a été faite sur la base d’un témoignage, ajoutant que le dossier de son client est vide, selon ses dires.

L’avocat a également affirmé que la Défense a demandé l’audition, dans le cadre de cette même affaire, d’une «grande personnalité influente», selon sa déclaration, ce vendredi, sur Shems FM, refusant de donner plus de précisions.

Notons que les suspects dans cette affaire encourent de lourdes peines de prison pour de graves chefs d’accusations, liées notamment à la sûreté intérieure de l’État, et que l’on compte parmi eux, notamment des journalistes, des sécuritaires et des hommes d’affaires ainsi que l’ancien porte-parole du ministère de l’Intérieur et ancien attaché sécuritaire auprès de l’ambassade de Tunisie en Turquie Mohamed Ali Aroui.

