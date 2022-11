Tunisie : une émigrée clandestine met bas deux jumeaux sur une «barque de la mort»   

Le porte-parole de la direction générale de la Garde nationale, le général de brigade Houssemeddine Jebabli, a confirmé aujourd’hui, vendredi 11 novembre 2022, qu’‘en 10 mois, de janvier à septembre 2022, 2 489 opérations de migration irrégulière ont été mises en échec.

Intervenant aujourd’hui dans la Matinale de Shems FM, Houssemeddine Jebabli a expliqué qu’au cours de la même période, 28 102 migrants illégaux ont été interpellés avant les traversées (sur la route, dans des maisons ou dans des forêts) et lors de la mise en échec de ces traversées, dont 12 521 Tunisiens et plus de 15 000 étrangers : Arabes, Asiatiques et Subsahariens.

L’invité de Shems FM a souligné que le nombre d’organisateurs de traversées illégales et d’intermédiaires interpellés dans pratiquement toutes les régions du pays a atteint 625 personnes, 602 Tunisiens et 23 étrangers.

M. Jebabli a, par ailleurs, évoqué un incident tragique enregistré lors de la mise en échec d’une opération de migration irrégulière. Il s’agit d’une femme de nationalité étrangère qui a donné naissance à deux jumeaux sur l’une des «barques de la mort» lors d’une opération de «harga», notant que l’un des nourrissons est décédé sur place, tandis que l’autre a pu être sauvé par les unités de la protection civile qui l’ont transféré à temps à l’hôpital.

Le responsable sécuritaire a souligné que les opérations de franchissement illégal des frontières maritimes ont enregistré un nouveau phénomène représenté par la participation de familles entières à ces opérations, avec des mineurs et des enfants. On a aussi enregistré parmi les candidats à l’émigration arrêtés des extrémistes religieux (89) et des personnes poursuivies par la justice, parfois pour de simples affaires de chèques sans provision.

I. B.