Tourisme : les pays qui ont enregistré les meilleures évolutions depuis 2019

ForwardKeys est un groupe de réflexion sur les voyages qui analyse en permanence les tendances des voyages dans le monde. Le dernier rapport de l’équipe vient d’être publié, montrant comment les destinations préférées des voyages aériens ont changé en 2022 par rapport à 2019.

ForwardKeys publie des rapports basés sur des données massives. L’entreprise crée ses analyses, y compris sur la base des données des billets d’avion achetés dans le monde entier, à la fois par l’intermédiaire d’agences de voyages et tours opérateurs ainsi que directement auprès des transporteurs. Cela permet de suivre presque en continu le comportement et les préférences des touristes ainsi que les tendances actuelles.

Top 20 des pays ayant enregistré les meilleures évolutions depuis 2019

La dernière édition du classement des destinations les plus visitées en 2022 a été présentée lors du salon international du tourisme World Travel Market à Londres.

La liste présente le Top 20 des destinations qui ont suscité le plus d’intérêt des voyageurs au cours de l’année 2022, et compare leurs résultats avec ceux de l’année 2019, c’est-à-dire avant la pandémie de Covid-19.

Le classement prend en compte tous les voyages, pas seulement les voyages touristiques (donc aussi par exemple les migrations), bien que la plupart des destinations les plus visitées soient en fait des paradis touristiques.

Selon les données de ForwardKeys, les pays qui ont enregistré les meilleures évolutions en 2022 par rapport à 2019 sont dans l’ordre :

Le bon résultat des pays des Caraïbes et d’Amérique du Sud est du, selon les analystes de ForwardKeys, principalement a la reprise des voyages des citoyens américains en 2022.

Nous voyageons moins qu’en 2019

En comparaison avec la dernière saison pré-pandémique de 2019, seule la République dominicaine a enregistré une augmentation du nombre d’arrivées en 2022 d’environ 5 %.

La Turquie, le Costa Rica et le Mexique n’ont connu ni augmentation ni diminution du nombre de touristes. D’autres pays ont accueilli moins de touristes: Jamaïque (-5 %) et Suède (-37 %).

En ce qui concerne les villes, Antalya en Turquie a enregistré la meilleure évolution en 2022 (+66% par rapport à 2019). D’autres stations balnéaires des pays chauds ont également enregistré une augmentation du nombre de touristes au cours des trois dernières années: San Jose del Cabo (+21%) et Puerto Vallarta au Mexique (+13%), Punta Cana en République dominicaine (+12%) et Lahore au Pakistan (+4%).

Les excellentes performances d’Antalya résultent, selon les analystes de ForwardKeys, entre autres, de la faiblesse de la livre turque, qui a rendu les prix des vacances en Turquie particulièrement attractifs cette année.

La guerre en Ukraine a affecté les voyages principalement vers les pays impliqués dans le conflit, c’est-à-dire l’Ukraine, la Russie et la Biélorussie. Cependant, il faut s’attendre à ce que les problèmes économiques et la hausse des prix de l’énergie affectent les voyages dans un proche avenir.

En ce qui concerne les destinations, il semble que 2022 ait été plutôt favorable aux mers chaudes et aux plages ensoleillées. Les voyages d’affaires et urbains continuent de se remettre lentement de la période pandémique.

Quelles leçons pour la Tunisie ?

Un phénomène notable après la pandémie est le tourisme vers les pays qui offrent des services de qualité. Aujourd’hui, les touristes sont prêts à payer plus cher, mais exigent des services de qualité, des hôtels qui respectent les normes internationales, en particulier en matière d’hygiène.

Cette tendance, combinée à la hausse des prix du carburant, a fait grimper le coût des voyages en 2022, évolution qui, malheureusement, va se renforcer au cours des années à venir, ce qui requiert des réaménagements et des réadaptations de la part des destinations touristiques qui misent sur le tourisme de masse, comme la Tunisie, qui croit pouvoir continuer à faire rimer concurrence avec bradage des prix, alors qu’elle gagnerait mieux à chercher plus la rentabilité que le chiffre comme elle l’a fait jusque-là. Et cela, on l’imagine, exige une révision totale des paramètres, au niveau de l’administration, et des pratiques sur le terrain, c’est-à-dire au niveau des professionnels.

Source : ForwardKeys.