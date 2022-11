Vol de 200.000 euros d’un fourgon blindé à Denden : Prolongation de la détention des suspects

Dans le cadre de l’enquête sur le vol de 200.000 euros d’un fourgon blindé à Denden (Manouba), la justice a décidé de prolonger la détention des suspects, à savoir le chauffeur et un agent bancaire. Ces derniers nient les faits et accusent l’agent de sécurité, qui est en fuite.

Les suspect pourraient être poursuivis pour «formation d’une entente de malfaiteurs, détournement de biens publics et privés, abus de confiance caractérisé», a indiqué la porte-parole du tribunal de première instance à Manouba Sondes Nouioui, dans une déclaration à l’agence Tap.

Cependant, les concernés nient les faits, incombant ce vol à un agent de sécurité de la banque, qui les accompagnait au moment des faits et qui en fuite.

L’agent en question, fait l’objet de 10 mandats de recherche pour différents délits et notamment pour des faits de vol, précise encore la même source.

Rappelons que les faits remontent à mercredi dernier 9 novembre courant, et que selon les éléments révélés par la Direction des affaires criminelles d’El-Gorjani, après les interrogatoires menés dans le cadre de l’enquête ordonnée par le parquet de la Manouba, le convoyeur de fonds a affirmé être descendu du camion pour une course personnelle, dans la région de Denden, laissant un gardien de la banque et un agent de sécurité sur place.

Il a affirmé que la valise contenant 200.000 euros et qui se trouvait dans le camion blindé aurait été a volée par l’agent de sécurité qui a ensuite pris la fuite.

