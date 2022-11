Djerba : compétition de projets d’entrepreneures francophones

L’Institut français de Tunisie (IFT) s’associe avec TheNextWomenTunisie et African Propaganda pour organiser une compétition internationale de projets innovants par les femmes entrepreneures francophones, le 14 novembre 2022.

La compétition se tiendra dans la salle «atelier» du Village de la Francophonie portant sur la «Connectivité dans la diversité !», qui se tient du 13 au 22 novembre à Djerba, dans le cadre du Sommet de l’Agence internationale de la francophonie (OIF).

Cet événement ouvert au public, qui aura lieu de 14H00 à 18H30,accueillera des entrepreneures venues de monde francophone, dont les entreprises créées il y a plus d’un an, répondent à un besoin social, culturel, technologique ou environnemental. Sur plus de 300 candidates, 9 finalistes ont été retenues venant du Mali, de France, de Tunisie, du Sénégal et du Maroc.

Par cette initiative, les partenaires de cette compétition souhaitent créer une opportunité de visibilité, de réseautage et de création de synergies entre les entrepreneures et les investisseurs, les partenaires publics et privés.