La vérité de Rim Riahi, entre douleurs et larmes

Le premier entretien télévisé de l’actrice Rim Riahi, après la fin de sa détention provisoire, qui a été accordé à Hedi Zaiem, dans l’émission ‘‘Fikret Sami Fehri’’, hier soir, samedi 12 novembre 2022, a fait sensation et a valu à la chaîne El-Hiwar Ettounsi une très forte audience à la chaîne. Il a surtout révélé, derrière le masque de l’actrice célèbre, une grande dame au cœur gros comme ça. Vidéo.

Par Imed Bahri

Il faut dire que l’arrestation de l’actrice et sa détention, suite à une plainte de son ancien époux, dont elle a divorcé entre-temps, avait suscité une forte émotion parmi le public tunisien, surtout par les circonstances humiliantes dans lesquelles cette arrestation s’était effectuée, devant le regard de ses enfants, des voisins et des badauds.

Hier soir, l’actrice a évité de parler du fond de l’affaire, qui est encore examinée par la justice, mais elle a raconté son calvaire de femme, de mère et d’épouse, avec beaucoup d’émotion et, surtout, une grande dignité, se disant innocente de l’accusation portée contre elle par son ex-mari, réalisateur de son état.

Un douloureux épisode

Les téléspectateurs, qui ne s’étaient pas privés de s’exprimer en direct via des post sur les réseaux sociaux, étaient presque unanimes à saluer la force de caractère de Rim Riahi, en défendant son honneur bafoué, ainsi que celui de sa famille, y compris ses jeunes enfants qui ont été beaucoup perturbés, d’autant que l’affaire était largement commentée par les médias, et parfois de manière outrancièrement offensante, sans égard ni pour l’artiste, ni pour ses proches ni même pour le grand public qui l’a largement soutenue dans cette épreuve, lui prouvant, à cette occasion, un grand attachement. C’est là d’ailleurs le seul point positif qu’elle a tiré de ce douloureux épisode de sa vie, comme elle le dira, car elle a mesuré, à cette occasion, la confiance et le respect que lui vouent les Tunisien(ne)s.

«C’est la première fois où je parle publiquement de ma vie privée. Et ce sera la dernière», dira-t-elle, en faisant part de la joie qu’elle a éprouvée en retrouvant ses collègues, acteurs, techniciens, journalistes, et surtout en renouant avec la scène, et avec les plateaux de tournage, tout en donnant rendez-vous avec les téléspectateurs dans de nouvelles séries télévisées où elle s’apprête à jouer.

Un combat pour la dignité

Pour elle, la vie reprend donc son cours, lentement et sûrement, et elle tentera de reprendre le cours de sa carrière artistique là où elle l’a laissé avant son incarcération, mais la douloureuse expérience de la prison qu’elle a vécue laissera sans doute ses stigmates, mais la brave Rim, qui vient de remporter une nouvelle bataille contre l’adversité, a montré hier soir une telle force de caractère, un tel courage et une telle grandeur d’âme qu’on la sent prête à poursuivre le combat pour son honneur et sa dignité.

«Je pardonne, mais je n’oublierai pas», dira Rim Riahi en conclusion en recevant le bouquet de fleurs des mains de l’animateur de l’émission.

«Grande douleur, sincérité des larmes et un sentiment d’injustice dans une société qui tue par la rumeur! Quelle est horrible la rumeur et qu’ils sont sévères les jugements d’une société qui l’adopte sans réfléchir! Nous croyons vraiment en vos mots, merveilleuse artiste !», écrira le médecin, poète et critique d’art Ali Ouertani.

