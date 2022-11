Le poème du dimanche : ‘‘Bonjour l’amour’’ de Ghada Al-Samman

Née en 1942 à Damas, Ghada Al-Samman est poète, nouvelliste, romancière, journaliste, éditrice. Elle est l’une des pionnières de l’écriture féminine arabe libérée des tabous de la tradition.

Après des études à Damas, Beyrouth et Londres, Ghada Al-Samman s’installe, d’abord, à Beyrouth, puis après de la guerre au Liban, à Paris, en 1984.

Son œuvre se fait remarquer par une écriture audacieuse, directe, sans emphase, émancipée des interdits, affirmant la liberté de l’être féminin arabe, déjouant le discours conservateur et rétrograde. Elle est traduite dans différentes langues.

Quelques ouvrages (en arabe) : Tes yeux sont mon destin, 1962; Lettres d’amour de Ghassan Kanafani à Ghada Al Samman, 1992; Le bal masqué des morts, 2003 En français : Toutes les cimes sont mon ombre, traduction et présentation, Meriem Bekkali, L’Harmattan.

Tahar Bekri

Et croît entre nous enfant des vents

Cette affinité affamée

Ce sentiment intense aigu

Auquel je ne trouve de nom

Parmi ses noms l’amour

Depuis que je t’ai connu

Le bonheur est revenu m’habiter

Simplement parce que nous habitons la même planète

Et que brille sur nous le même soleil

Considère que je t’ai connu

Et t’ai nommé la joie

Chaque matin je me lève de ma cendre

Me réveille sur ma voix en te disant :

Bonjour l’amour ô la joie

…….

Et parce que j’aime

Tout ce que je touche de ma main

Devient lumière

Et parce que je t’aime

J’aime les hommes du monde entier

J’aime ses enfants ses arbres ses mers et ses êtres

Ses pêcheurs ses poissons ses criminels ses blessés

Les doigts des professeurs salis de craie

Les fenêtres des hôpitaux sans rideaux…

Parce que je t’aime

La folie revient m’habiter

Et la joie s’enflamme

Dans les continents de mon âme éteinte

….

Parce que je t’aime

Les couleurs reviennent au monde

Alors qu’elles étaient sombres et grises

Comme les vieux films muets et usés

Le chant est revenu aux gorges et aux champs

Mon cœur est revenu courir dans les forêts

Chantant essoufflé comme un petit faon rebelle

Dans ta personnalité aux dimensions infinies

Un homme nouveau à chaque jour

J’ai avec toi à chaque jour un amour nouveau

Continuellement

Je te trahis avec toi

Je pratique le plaisir de te trahir

….

Tout est devenu ton nom

Devenu ta voix

Et même si j’essaie de te fuir

Vers les vastes aires du sommeil

Et que mon bras se trouve près de mon oreille

J’entends les tic-tacs de ma montre

Elle répète ton nom

Seconde par seconde

Je ne suis pas (tombée) dans l’amour

J’y suis allée avec des pas fermes

Les yeux ouverts jusqu’au bout

Je suis (debout) dans l’amour

Pas tombée dans l’amour

Je te veux

……

De toute ma conscience

(Ou avec ce qu’il en reste après t’avoir connu !)

J’ai décidé de t’aimer

Un acte de volonté

Non un acte de défaite

Me voici franchir ton être assiégé

De toute ma conscience (ou ma folie)

Je sais d’avance

Dans quelle planète je mets le feu

Quelle tempête je lance de la boite des péchés

Et te désire

Mes limites se perdent dans les tiennes

Nous nous baignons ensemble sur un nuage transparent

Et je t’appelle : ô moi-même …

…….

Tu pars à l’intérieur de mon corps

Comme les jeux de feu

Et quand tu t’en vas

Je compte sur mon corps

Les traces de tes caresses

Je les compte avec joie

Comme un berger son troupeau

Béni soit tout corps que tu as serré

Bénie soit toute femme que tu as aimée avant moi

Bénis les ventres qui ont porté tes enfants

Béni tout ce dont tu rêves

Tout ce que tu oublies

…..

Pour toi

L’herbe pousse dans les montagnes

Naissent les vagues

Se dessine la mer à l’horizon

Les enfants rient dans tous les villages éloignés

Pour toi

Les femmes se font belles

Pour toi

Le baiser fut inventé

Je me lève de ma cendre pour t’aimer !

Chaque matin

Je me lève de ma cendre

Pour t’aimer t’aimer t’aimer

Et crier à la face de la police

(Tout le monde est la police quand il s’agit de nous)

Je crie : Bonjour l’amour

Bonjour l’amour ô la joie

Traduit de l’arabe par Tahar Bekri