L’Union européenne et la Tunisie signent un programme de 100 millions d’euros en soutien à la population tunisienne

Monsieur l’Ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Tunisie, Marcus Cornaro, et Monsieur le Ministre de l’Économie et de la Planification, Monsieur Samir Saïed, ont signé aujourd’hui un programme d’une valeur de 100 millions d’euros au profit de la Tunisie.

Ce programme, adopté par l’Union européenne dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en Tunisie, vise à appuyer les efforts de relance économique et à conforter les progrès déjà enregistrés dans la distribution des aides sociales aux citoyens et aux entreprises nécessiteuses.

La signature du programme ouvre la voie à un premier décaissement immédiat de 40 millions d’euros, ce qui porte à plus de 550 millions d’euros le montant total (dons et prêts cumulés) des financements européens au budget tunisien en 2022.

En cette période particulièrement difficile pour la population tunisienne, l’UE continue de soutenir la Tunisie face à l’impact socio-économique de la COVID-19 et de l’agression russe contre l’Ukraine sur la sécurité énergétique et alimentaire.

L’UE reste déterminée à soutenir et à encourager la Tunisie sur la voie des réformes économiques. L’appui fourni par l’UE s’inscrit dans le cadre des réformes agréées par la Tunisie avec le Fonds Monétaire International (FMI) en vue d’un prochain programme.

Comme souligné par le Commissaire européen à la Justice, Didier Reynders, le 11 novembre lors de sa visite à Tunis, l’UE continue à appeler au plein respect de son acquis démocratique, impliquant un processus de transition politique inclusif et transparent, permettant le retour à un fonctionnement normal des institutions démocratiques et à la séparation des pouvoirs.

Marcus Cornaro, Ambassadeur de l’UE en Tunisie, a déclaré :

«La Tunisie est un partenaire clé de l’UE, et ces 100 millions d’euros octroyés à la Tunisie démontrent une fois encore la détermination de l’UE de soutenir le peuple tunisien en ces temps difficiles. Une fois de plus, l’Union Européenne reste fidèle à ses engagements et les traduit en aide concrète à un moment critique. Notre appui contribuera à rendre la situation plus soutenable pour la population. Nous souhaitons accompagner au mieux la reprise économique à la suite de la pandémie de COVID-19, et aider les foyers tunisiens qui subissent les conséquences de l’agression russe contre l’Ukraine sur les prix de l’énergie et des denrées alimentaires.

L’Union européenne est déterminée à continuer à soutenir les Tunisiens et Tunisiennes dans ce contexte économique difficile et demeure prête à les accompagner dans la mise en œuvre des réformes structurelles présentées au FMI.

Nous sommes convaincus que le succès des réformes socio-économiques entamées est essentiel pour la prospérité à long terme de la Tunisie. Une approche inclusive et transparente pour les réformes tout comme pour le processus politique est essentielle afin d’aboutir à une croissance durable, à la consolidation démocratique et à un équilibre institutionnel. »

Ce programme est un appui budgétaire qui consiste en un transfert financier direct de l’UE au Trésor public sous forme de don. Les décaissements d’appui budgétaire sont effectués sur la base des progrès effectifs réalisés dans la mise en œuvre de réformes structurelles initiées par la Tunisie. En renforçant la capacité de l’Etat d’assurer les services de base, l’appui budgétaire bénéficie directement aux citoyens et citoyennes tunisiens.

Communiqué