Tourisme : la Croatie toutes voiles dehors

De nouvelles décisions prises par l’Union européenne vont impulser davantage les flux touristiques vers la Croatie qui se présente déjà comme un sérieux concurrent pour les autres pays touristiques dans l’espace méditerranéen, y compris la Tunisie.

Par Habib Glenza

La Croatie est l’un des pays qui jouit d’une grande popularité auprès des touristes européens ces dernières années. Les Polonais aiment y passer leurs vacances, mais aussi les Allemands, les Espagnols et les Anglais. Une décision vient d’être prise au Parlement européen, qui rendra les déplacements dans ce pays encore plus faciles.

La Croatie est membre de l’Union européenne depuis le 1er juillet 2013. A partir de ce moment, elle s’intègre très étroitement à la Communauté européenne. Et à partir de janvier 2023, sa monnaie sera l’euro, mais des changements importants pourraient survenir plus tard.

Intégration imminente de l’espace Schengen

Les touristes européens peuvent entrer en Croatie depuis plusieurs années avec une simple carte d’identité. Cela était garanti par la législation locale. Malheureusement, malgré cette facilitation, les touristes ont parfois dû «se mettre à l’écart» lors des contrôles aux frontières, car ce pays n’est toujours pas membre de l’espace Schengen, grâce auquel il est possible de circuler librement entre la Croatie et les autres pays du Vieux continuent.

Cependant, cela pourrait changer bientôt. La Croatie avait déjà rempli une longue liste d’exigences pour rejoindre l’espace Schengen il y a un an. Une autre étape importante à cet égard a été franchie le 10 novembre courant. C’est alors que le Parlement européen a voté la suppression des contrôles aux frontières intérieures entre l’espace Schengen et la Croatie : 534 députés ont voté pour, 53 contre et 25 se sont abstenus.

La Croatie a fait l’objet de l’évaluation d’adhésion à Schengen la plus complète de tous les pays de l’UE à ce jour. Elle a respecté 281 recommandations dans 8 domaines de la législation Schengen. La Commission et le Conseil européens ont aussi confirmé la volonté du pays d’appliquer pleinement les règles de Schengen. Le Parlement européen est tout à fait d’accord : la levée des contrôles aux frontières intérieures doit avoir lieu d’ici la fin de cette année, a déclaré Paulo Ranegel, député européen du Portugal, après le vote. Et cela, on l’imagine, va impulser davantage les flux touristiques vers ce pays qui se présente déjà comme un sérieux concurrent pour les autres pays touristiques dans l’espace méditerranéen, y compris la Tunisie où l’industrie touristique, arrivée à une fin de cycle, tarde vraiment à se réformer et à se relancer.

Une destination qui séduit

Selon le journal spécialisé DestiMag, «en 2021, la Croatie a enregistré 13,8 millions d’arrivées et 84,1 millions de nuitées, soit respectivement 77% et 55% de plus par rapport à 2020. Les touristes étrangers ont représenté 71,9 millions de nuitées, tandis que les touristes nationaux ont réalisé plus de 12 millions de nuitées. Il s’agit des premières données du système EVisitor, qui recense le trafic touristique généré dans les installations commerciales et non commerciales.»

Ce pendant, «les chiffres de 2021 représentent 67% des arrivées et 77% des nuitées par rapport aux résultats de 2019, l’année record en termes d’arrivées touristiques», souligne DestiMag, ajoutant que «les Français figurent dans le top 10 des voyageurs étrangers se rendant en Croatie en nombre d’arrivées touristiques.»