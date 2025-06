Les tensions en Libye réactivent le mécanisme tripartite de voisinage Egypte-Tunisie-Algérie  

Les trois pays voisins de la Libye, l’Egypte, la Tunisie et l’Algérie, ont appelé samedi 31 mai 2025, dans un communiqué conjoint publié par le ministère égyptien des Affaires étrangères à l’issue d’une réunion trilatérale consacrée à la Libye au Caire, toutes les parties libyennes à mettre fin «immédiatement» à l’escalade et à organiser simultanément des élections législatives et présidentielles.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, ses homologues tunisien, Mohamed Ali Nafti, et algérien, Ahmed Attaf, ont assisté à la réunion dans le cadre d’un mécanisme de coordination tripartite de voisinage.

Selon le communiqué : «Les ministres des Affaires étrangères égyptien, tunisien et algérien se sont réunis au Caire dans le cadre de la reprise du mécanisme de coordination tripartite afin d’examiner l’évolution de la situation en Libye et de favoriser la solution politique souhaitée.

«Compte tenu de la gravité de la situation en Libye et de la situation sécuritaire actuelle dans la capitale, Tripoli, les ministres ont renouvelé leur appel à toutes les parties libyennes pour qu’elles fassent preuve de la plus grande retenue et adoptent immédiatement une attitude de désescalade, de manière à garantir la sécurité du peuple libyen.»

La déclaration conjointe a souligné l’importance de faire avancer le processus politique en Libye, notamment en unifiant les institutions et en organisant simultanément des élections parlementaires et présidentielles.

Réactivation du mécanisme tripartite de voisinage

Le mécanisme tripartite entre l’Égypte, la Tunisie et l’Algérie été lancé en 2017, mais suspendu en 2019.

Selon un autre communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères, la réunion du Caire réactivera ce mécanisme conjoint, reflétant l’engagement des trois pays à soutenir la paix et la stabilité en Libye.

Les trois pays ont souligné «l’urgence de parvenir à une résolution de la crise libyenne et de mettre fin à la division politique, afin d’éviter une nouvelle escalade, la violence, le terrorisme et l’élargissement du conflit».

Les ministres ont convenu que le mécanisme tripartite de voisinage devrait se réunir régulièrement, la prochaine réunion étant prévue en Algérie, puis en Tunisie, avant la fin de l’année.

Cette réunion intervient près de deux semaines après un regain de tensions sécuritaires à Tripoli, la capitale libyenne, marqué par des affrontements armés entre les forces du Gouvernement d’unité nationale et d’autres groupes armés, ainsi que par des tensions politiques marquées par des manifestations d’opposition et de soutien au gouvernement d’unité.

La Libye continue de faire face à une division politique entre deux gouvernements rivaux depuis 2022 : l’administration de Dbeibah, reconnue internationalement à Tripoli, et un gouvernement parallèle dirigé par Oussama Hammad, basé à Benghazi et soutenu par le Parlement basé à l’est.

Les efforts déployés par l’Onu pour organiser des élections nationales restent au point mort, prolongeant le conflit et l’instabilité qui sévissent dans ce pays riche en pétrole depuis dix ans.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères a exposé les grandes lignes de la position de l’Égypte concernant l’évolution de la situation en Libye, qui soutient une «solution libyenne-libyenne sans diktats ni ingérences extérieures, ni contournement du rôle des institutions nationales libyennes, conduisant à la tenue simultanée d’élections présidentielles et parlementaires». Il a souligné «l’importance de respecter l’unité et l’intégrité territoriale de la Libye et de la préserver de toute ingérence extérieure, de soutenir les efforts des Nations Unies pour communiquer avec toutes les composantes du peuple libyen, et la nécessité de coordonner les efforts internationaux pour faire respecter les résolutions pertinentes de l’Onu concernant le retrait de toutes les forces étrangères, des mercenaires et des combattants étrangers de Libye, de manière à contribuer au rétablissement de la sécurité et de la stabilité».

Concernant les récents développements dans la capitale libyenne, Tripoli, les trois ministres ont convenu de l’importance de maintenir la sécurité et la stabilité sur l’ensemble du territoire libyen, de préserver les ressources de l’État et les institutions nationales, et de respecter l’unité et l’intégrité de la Libye. Ils ont appelé à préserver la paix, à renoncer à la violence et à faire primer l’intérêt national libyen sur toute considération. Ils ont affirmé leur engagement à continuer de travailler avec les partenaires régionaux et internationaux pour fournir une assistance et toutes les formes de soutien à la Libye et à œuvrer pour assurer la sécurité et la sûreté de son peuple.

Avec agences.