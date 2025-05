Rencontre à Bizerte sur les instruments de défense commerciale

Vendredi 30 mai 2025, à Bizerte, une journée de sensibilisation dédiée aux instruments de la défense commerciale a permis aux participants, cadres institutionnels et opérateurs économiques, de débattre des moyens pour soutenir les PME tunisiennes face aux intentions protectionnistes de certains pays, exacerbées par l’annonce, récemment, du renforcement des droits de douane par les Etats-Unis.

Lotfi Sahli

Cette rencontre, organisée par la Chambre de commerce du nord-est de Bizerte, en collaboration avec le ministère du Commerce et avec l’appui de la GIZ, l’agence de coopération allemande pour le développement, a été marquée par la présence du ministre du Commerce, et enrichie par une forte mobilisation du ministère, notamment par la participation d’un staff technique composé de hauts cadres. Ces derniers se sont succédé pour présenter de manière détaillée les différents instruments juridiques et réglementaires permettant de protéger l’économie nationale, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), contre les pratiques déloyales telles que le dumping.

Face aux tensions protectionnistes

L’accent a été mis sur les intentions protectionnistes de certains pays, ainsi que sur les mécanismes d’appui mis en place pour soutenir les PME tunisiennes face à ces menaces.

L’événement a réuni les représentants des cinq gouvernorats du nord (Bizerte, Béja, Le Kef, Jendouba et Siliana), ainsi que plusieurs opérateurs économiques : industriels, exportateurs, consultants en commerce international

Deux témoignages ont particulièrement retenu l’attention.

Un industriel local spécialisé dans les produits sidérurgiques a vu ses ventes chuter brutalement en raison de la concurrence d’un importateur jugé déloyal. Suite à cette situation, les services compétents du ministère du Commerce sont intervenus pour analyser le dossier et prendre les mesures appropriées.

Un autre cas concernait un fabricant tunisien exportant vers le Maroc, qui a récemment été confronté à l’imposition d’une taxe d’entrée sur son produit, illustrant ainsi les barrières commerciales auxquelles font face les exportateurs tunisiens, même dans des pays partenaires.

La rencontre s’est conclue par une discussion amicale et franche entre les opérateurs économiques et les responsables du ministère. Ce moment d’échange direct a permis aux participants de partager leurs expériences, leurs attentes, mais aussi leurs propositions pour renforcer la compétitivité des entreprises tunisiennes face aux défis du commerce international.

Perspectives encourageantes pour certaines filières

Parmi les témoignages marquants, un exportateur d’anguilles tunisiennes vers la Corée du Sud, l’Australie et les États-Unis a mis en avant l’engouement croissant des marchés asiatiques pour les produits de la mer tunisiens, évoquant des perspectives encourageantes pour le développement des exportations dans cette filière.

À cette occasion, le ministère du Commerce et ses partenaires ont annoncé plusieurs orientations futures, notamment la mise en place de formations ciblées sur les instruments de défense commerciale; un suivi renforcé des dossiers liés à la concurrence déloyale; et une collaboration plus étroite avec les opérateurs économiques pour une meilleure réactivité.

Cette initiative témoigne de l’engagement concret des autorités tunisiennes à défendre les intérêts économiques nationaux, tout en favorisant une intégration compétitive et durable dans le commerce international.