Turquie | Team Tunisia 2025 : Les étudiants de l’ISETH remportent l’or de la créativité culinaire

L’Institut Supérieur des Études Touristiques et Hôtelières Sidi-Dhrif (ISETH) a félicité ses étudiants qui ont récemment remporté la médaille d’or à la Compétition internationale des futurs chefs organisée en Turquie.

La Team Tunisia 2025 a remporté l’or dans la catégorie “Recette Fusion”, récompensant à la fois la maîtrise technique et l’authenticité culinaire.

« Cette performance exceptionnelle a été réalisée sous l’égide du Chef Nebil Rokbani, fondateur de Worldchefs Tunisie (Association Maîtres des Saveurs et Gastronomes de Tunisie), par une équipe talentueuse composée de trois étudiants de l’ISETH », lit-on dans la note diffusée par l’ISETH.

Et d’ajouter : « L’administration tient à adresser ses plus sincères félicitations aux lauréats, ainsi qu’à toute l’équipe encadrante, notamment Madame Hajer Hbiri, pour cet accomplissement qui honore à la fois notre établissement et notre pays ».

L’ISETH a félicité Insaf Lakhdhar, Adem Amdouni et Houda Werguimi pour cette belle démonstration de talents tunisiens et de passion pour la gastronomie.