Écoles d’été en astronomie à la Cité des sciences de Tunis

La Cité des sciences de Tunis (CST) annonce l’ouverture des inscriptions pour les écoles d’été en astronomie enfant & junior afin d’éveiller l’intérêt des jeunes au monde de l’astronomie..

L’école d’été astro-enfant (écoles de base) se tiendra du 24 au 28 juin et sera suivie de l’école d’été astro-junior (collège) du 2 au 5 juillet 2025, indique la CST, en précisant que plusieurs thèmes seront abordés, notamment les phénomènes astronomiques, le système Terre-Lune Soleil, le système planétaire…

Ces écoles permettent d’éveiller l’intérêt des jeunes au monde de l’astronomie, de construire des maquettes pédagogiques, d’utiliser des instruments astronomiques, et ce, à travers des ateliers théoriques et pratiques, des simulations des mouvements des planètes, l’Observation solaire et mesure de la distance Terre-Soleil ainsi que la visite du pavillon l’univers et planétarium.

D’autres programmations sont également prévues et les inscriptions se font directement à l’accueil de la Cité des Sciences à Tunis.