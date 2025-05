Transport agricole | Kef : Le Bilan de l’accident s’alourdit

Le bilan du tragique accident survenu jeudi à Dar Essalem, au gouvernorat du Kef, s’est alourdi ce samedi 31 mai 2025, avec le décès d’une 3e victime.

Il s’agit d’une ouvrière agricole qui avait été admise dans un état critique en réanimation à l’hôpital régional du Kef et qu a succombé à ses blessures à l’aube de ce samedi, indique Moncef Haouani, directeur régional de la Santé, dans une déclaration à la radio locale.

Pour rappel, l’accident a impliqué une véhicule et un camion transportant des ouvrières agricoles et a coûté la vie au conducteur et à une travailleuse agricole, tous deux morts sur le coup.

La majorité des personnes blessées, sur les 24 victimes de cet accident, ont pu quitter l’hôpital ce jour alors que deux autres devraient sortir lundi, après avoir subi avec succès des interventions chirurgicales.

Y. N.