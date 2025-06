Peines alourdies pour les accusés dans l’attaque de l’ambassade des Etats-Unis à Tunis en 2012

Les 20 accusés d’être impliqués dans l’attaque de l’ambassade des États-Unis à Tunis, lors des manifestations du 14 septembre 2012 contre un film anti-islam produit aux États-Unis, ont vu leurs peines alourdies par la chambre criminelle auprès du tribunal de première instance de l’Ariana.

Les nouvelles peines, prononcées vendredi 30 mai 2025, vont de 8 ans et 3 mois d’emprisonnement, soit une augmentation significative par rapport aux peines initiales de 2 ans avec sursis prononcées en 2013, a indiqué Habib Tarkhani, porte-parole du tribunal, à l’agence Tap.

Lors de l’incident, les assaillants, décrits par les médias tunisiens comme des «salafistes et des extrémistes du groupe interdit Ansar Al-Charia», ont incendié des véhicules et endommagé des installations de l’ambassade et de l’école américaine adjacente.

Ce jugement annule un verdict clément de 2013, rendu sous le gouvernement d’Ali Laarayedh (2013-2014), ancien secrétaire général du mouvement islamiste Ennahdha, alors au pouvoir, qui n’avait prononcé que deux ans de prison avec sursis. Ce dernier est actuellement en prison, poursuivi dans d’autres affaires.

Les violences de 2012 ont fait 4 morts et des dizaines de blessés parmi les assaillants, et Washington a réclamé 18,2 millions de dollars d’indemnisation pour les dommages causés à l’ambassade et à l’école.

