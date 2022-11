Tunsie : L’avocat Mehdi Zagrouba poursuivi en justice pour diffamation

L’avocat Mehdi Zagrouba a annoncé ce mardi 15 novembre 2022, qu’il fait l’objet de poursuites en justice pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles via les réseau sociaux.

Me Zagrouba a précisé que l’instruction judiciaire a été ouverte sur ordre de la ministre de la Justice Leila Jaffel, suite à ce qu’il a qualifié de «révélations relatives à des dépassements et à des actes criminels», en l’accusant d’instrumentaliser «la police et des magistrats pour terroriser et à harceler d’autres juges ainsi et des avocats», a-t-il écrit.

Il a également évoqué des juges administratifs, qu’il dit impliqués dans la fabrication de dossiers : «Vos décisions vous seront témoins le jour où il n’aura plus de place pour le regret», a encore écrit Me Zagrouba.

L’avocat a dénoncé les poursuites dont il fait l’objet, affirmant cependant, que cela ne le fera pas taire et qu’il continuera à révéler les dépassements à l’opinion publique, estimant par ailleurs, que «la fin du pouvoir en place est proche».

Y. N.