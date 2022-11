Crise environnementale à Sfax : La section régionale de l’Ordre des avocats dénonce un «crime terroriste»

La section régionale de l’Ordre des avocats de Sfax a appelé le président de la République Kaïs Saïed à se rendre dans la région afin de présider un conseil régional urgent pour trouver des solutions immédiates à la catastrophe sanitaire et environnementale suite à l’incendie à la décharge provisoire qui a provoqué une fumée épaisse menaçant la santé des habitants, faits qualifiés de «crime terroriste» .

A l’issue d’une réunion d’urgence tenue ce mercredi 16 novembre 2022, la section régionale de l’Ordre des avocats de Sfax déplore la dégradation de la situation écologique tout en annonçant avoir décidé de saisir la justice contre toutes les parties impliquées dans l’accumulation des déchets et les incendies ayant suivi.

La même source a également appelé le président de la république Kaïs Saïed à se rendre à Sfax pour constater de lui-même la gravité des faits et pour présider par la même occasion un conseil régional urgent pour mettre en place des mesures immédiates afin de faire face à cette catastrophe sanitaire et environnementale et mettre ainsi définitivement fin aux problèmes de déchets à Sfax.

Enfin, la section régionale de l’Ordre des avocats a aussi exprimé sa disposition et sa disponibilité à collaborer avec toutes les composantes de la société civile afin d’organiser les mouvements sociaux pacifiques nécessaires, citant notamment une marche régionale pour appeler à sauver la région de cette catastrophe.

