Sfax : Le gouverneur demande au président Saïed de fermer l’accès à Facebook ! (Vidéo)

Tout en dénonçant des sabotages et la diffusion d’intox sur les réseaux sociaux, le gouverneur de Sfax Fakher Fakhfakh a demandé au président de la république Kaïs Saïed de… fermer l’accès à Facebook !

Cette appel a été lancé par le gouverneur lors de la réunion d’urgence organisée avec la commission de lutte contre les catastrophes dans l’après-midi de ce mercredi 16 novembre 2022, suite à la crise sanitaire et environnementale à Sfax causée par un incendie qui s’est déclaré hier à la décharge provisoire située sur la route du port, et qui avait été fermée depuis le 31 octobre dernier.

Le gouverneur, qui n’a pas caché sa colère, a estimé que les rumeurs diffusées sur Facebook visent à approfondir la crise et les tensions, en attribuant celles-ci à des parties qui souhaitent envenimer la situation pour des raisons politique, dit-il, tout en affirmant que l’incendie est d’origine criminelle et qu’une plainte contre X a été déposée à cet effet, d’autant que la protection civile a confirmé cela par la présence de plusieurs foyers de feu espacés .

Puis emporté, le gouverneur a poursuivi : «Des intox circulent sur Facebook pour casser tous les efforts effectués par les autorités et j’espère que le président m’écoute et que Facebook soit fermé, si Facebook sert à ça, on n’en a pas besoin et nous avons les radios même si certaines radios attaquent au lieu d’aider!», a-t-il encore lancé, alors que son appel s’apparente clairement à une atteinte aux droits et aux libertés !

Y. N.