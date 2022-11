Journées de l’Agence 2022 : One Bank, One Team (BNA)

La BNA a renoué durant les 4 et 5 novembre 2022 avec une tradition ancestrale, celle de réunir la grande famille de la banque, à l’occasion de l’organisation des Journées de l’Agence.

La BNA a tenu à développer, durant cet évènement, une approche participative permettant de valoriser au mieux l’esprit collaboratif des responsables des différents métiers afin d’échanger et de mener des réflexions autour des défis et des enjeux majeurs de la banque.

L’objectif est de contribuer à une meilleure cohésion et au développement de l’intelligence collective et de garantir une productivité améliorée, une mutualisation des expertises, ainsi qu’une meilleure communication et organisation.

L’édition 2022 se voit aussi dotée des actions de team building ayant pour objectifs de fédérer les équipes, de renforcer la cohésion et d’harmoniser les efforts.

«La réussite appartient à tout le monde. C’est au travail d’équipe qu’en revient le mérite».

BNA Bank : One Bank, One Team

