La famille de Mehdi Ben Gharbia et Me Ahmed Souab déposent plainte contre Wafa Chedly

L’avocat et ancien juge administratif Ahmed Souab a officiellement déposé plainte, ce jeudi 17 novembre 2022, contre sa consœur Wafa Chedly, et ce pour diffamation et accusations mensongères via les réseaux sociaux. Concernée par les mêmes faits la famille de l’homme d’affaires et ancien député Mehdi Ben Gharbia, a également saisi la justice

Wafa Chedly, qui fait l’objet d’autres poursuites engagées pour des faits similaires par d’autres parties notamment des opposants au pouvoir, avait accusé Me Souab de corruption impliquant également un juge d’instruction à Sousse, tout en affirmant que l’avocat a perçu d’importantes sommes d’argent pour, en contrepartie faire libérer Mehdi Ben Gharbia. Elle a également indiqué que la famille de ce dernier a porté plainte contre Ahmed Souab pour… récupérer lesdites sommes…

Après avoir catégoriquement démenti ces accusations, Me Souab avait dans un premier temps, avisé le 3 novembre, l’Ordre des avocats afin d’engager une procédure pénale et disciplinaire contre sa consœur, et ce conformément à la procédure d’usage, avant de déposer officiellement plainte ce jour en vertu de l’article 245 du code pénal ou tout autre texte de loi pouvant être appliqué en fonction des faits invoqués.

D’autre part, la famille de Mehdi Ben Gharbia, via sa sœur Mouna, qui a également démenti les accusations de Me Chedly, a porté plainte contre cette dernière sur la base du décret 54.

Rappelons qu’outre la famille Ben Gharbia et Ahmed Souab, l’UGTT, Samir Dilou et Lotfi Mraihi ont aussi saisi la justice contre l’avocate, connue pour sa proximité avec le pouvoir en place. «Les accusations mensongères diffusées par Me Chedly sont liées à des différends politiques… Elle exécute un agenda politique en s’en prenant aux opposants du président Kaïs Saïed», avait déploré Me Souab dans une précédente déclaration à Kapitalis.

Il avait par ailleurs souligné que c’est la première fois qu’il porte plainte, mais vu la gravité des faits il a décidé, cette fois-ci, de ne pas se taire.

Y. N.