Migration irrégulière : Un réseau de passeurs composé de 11 Tunisiens et 7 Italiens, démantelé en Italie (Vidéo)

La police de Caltanissetta (province en Sicile) a démantelé un réseau composé de 18 passeurs (11 Tunisiens et 7 Italiens), qui ont organisé plusieurs traversées irrégulières de la Tunisie vers l’Italie. Douze parmi les suspects ont été arrêtés et placés en détention, alors que 6 autres sont en état de fuite.

Les passeurs, qui organisaient des traversées avec des bateaux qui partaient d’abord de l’Italie, réclamaient entre 3000 et 5 000 euros par personne, sachant que l’argent était d’abord collecté en Tunisie puis transféré en Italie, indiquent les médias italiens, ce jeudi 17 novembre 2022, en ajoutant que les investigations menées par la police de Caltanissetta ont révélé que le réseau criminel est géré par un entrepreneur agriculteur italien.

Ce dernier, qui se rendait régulièrement en Tunisie pour proposer des contrats de travail fictifs, mettait également à disposition de ce trafic, une ancienne ferme, notamment pour cacher les migrants, une fois arrivés en Italie.

La même source affirme que les bateaux, équipés de puissants moteurs assuraient des liaisons, en moins de 4 heures, entre Al-Haouaria, Dar Allouche et Korba et les provinces de Caltanissetta, Trapani et Agrigente. Entre 10 et 30 personnes étaient transportées à chaque traversée.

La police a, par ailleurs, souligné la «mise en danger des migrants, exposés à de graves dangers» , affirmant même que les passeurs «étaient prêts à les jeter en mer en cas de problème».

Douze membre de ce réseau de trafic de migrants ont été arrêtés et placés en détention, alors que 6 autres complices sont en fuite, probablement à l’étranger, selon la police de Caltanissetta qui affirme l’enquête se poursuit à ce jour.

Y. N.