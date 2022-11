Expertise France propose son service à l’Office des Tunisiens à l’étranger

L’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) envisage la mise en place d’un plan de communication en faveur de l’Office et de la structure Tounesna, dans le cadre de la coopération avec Expertise France.

Les deux parties se sont entendues, lors d’une séance de travail tenue jeudi 17 novembre 2022, sur la création d’une cellule de communication au sein du bureau pour la mise en œuvre d’un plan de communication avec l’appui d’un expert, afin de renforcer les compétences des ressources humaines, a indiqué l’OTE dans un communiqué.

Au cours de cette rencontre, présidée par le directeur général de l’OTE, Mohamed Mansouri, les deux parties ont discuté des programmes communs et des moyens de les promouvoir afin de dynamiser les services rendus à la communauté tunisienne à l’étranger. Expertise France propose un soutien et une formation aux autorités nationales et locales pour le développement de programmes adaptés aux besoins de la population.