Cartographie de l’écosystème de l’internationalisation en Tunisie

Une cartographie de l’écosystème tunisien de l’internationalisation a été élaborée à l’initiative d’Entrepreneurs of Tunisia et du projet Qawafel dans le but de fournir un aperçu complet des principales startups nationales vouées à l’internationalisation.

La cartigraphie met en lumière les partenariats stratégiques, les réseaux de facilitateurs, les programmes de soutien et les initiatives gouvernementales qui aident les petites et moyennes entreprises et startups tunisiennes à s’internationaliser. Il sert de ressource pour naviguer dans l’environnement complexe de l’expansion internationale, ouvrant ainsi la voie à une croissance inclusive et durable.

Les initiateurs ont invité les acteurs à explorer cette cartographie et à avancer leurs propositions dans le but de la rendre plus pertinente et utile.

Le projet vise à soutenir la structuration et la valorisation de l’écosystème tunisien de l’internationalisation, contribuant ainsi à la visibilité du pays et à l’émergence d’initiatives innovantes tunisiennes sur les marchés prioritaires.

Les Entrepreneurs of Tunisia est un portail dédié à l’écosystème entrepreneurial tunisien créé par la Fondation Biat.

Qawafel est un projet financé par l’Agence française de développement (AFD) et mis en œuvre par Expertise France, l’agence française de coopération technique internationale, sous l’égide du ministère de l’Économie et de la Planification et en partenariat avec des opérateurs publics et privés.

D’après Tap.