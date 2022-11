Siliana : Un homme meurt de la rage à Gaâfour

Un homme ayant contracté la rage à la suite de la morsure d’un chien errant, est mort, à Gaâfour au gouvernorat de Siliana. Suite à quoi et face à la hausse du nombre de cas de rage animale cette année, une réunion a été organisée, ce vendredi 18 novembre 2022, au siège du gouvernorat afin de prendre les mesures nécessaires.

Présidée par le gouverneur, la réunion a compté la participation du Comité régional de la lutte contre la rage, des représentants du département des soins relevant du ministère de la Santé et du Programme national de lutte contre la rage ainsi que les délégués et les chefs et représentants des municipalités.

Le gouvernorat a précisé qu’au cours de l’année 2022, que 22 personnes ont été mordues par des chiens, dont 8 contaminées par la rage à Siliana, outre une hausse du nombre de cas de rage enregistrés chez les animaux. Cette réunion a donc été organisée afin de prévenir la propagation de l’infection, indique la même source.

Il a de ce fait été décidé d’organiser des campagnes de sensibilisation sur les dangers de la rage, d’activer les comités locaux de lutte contre les chiens errants (abattage) et d’intensifier les campagnes de nettoyage et d’élimination des déchets.

Le gouvernorat a ajouté que d’autres réunions seront organisées dans ce sens afin d’étudier l’évolution de la situation et lancer d’autres mesures si cela s’avère nécessaire.

Notons que plusieurs internautes ont exprimé leur opposition aux opérations d’abattage des chiens errant en appelant à activer, comme dans d’autres régions, le programme TNR (TrapNeuter Release), consistant à capturer les chiens pour les stériliser, les vacciner, et les soigner avant de les relâcher, ce qui permettra de gérer la population canine, tout en assurant la sécurité des citoyens et en luttant contre la rage.

