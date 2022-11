Tunisie : les Laboratoires Saiph décernent les prix Ali Bousnina de cardiologie  

Les trophées de la 16e édition du Prix Ali Bousnina des Laboratoires Saiph pour la recherche en cardiologie et chirurgie cardiovasculaire ont été décernés hier soir, jeudi 17 novembre 2022, au Palais des congrès de Tunis, à l’occasion de l’inauguration du 42e Congrès national de cardiologie et de chirurgie cardio-vasculaire.

Le 1er prix, d’un montant de 10 000 dinars, a été remis, par Ali Mrabet, ministre de la Santé, à l’équipe du Professeur Sami Mourali, chef de service des explorations fonctionnelles et réanimation cardiologique de l’hôpital de la Rabta pour son travail intitulé : «The first Tuisian Cohort of Transcatheter Closure of Paravalvular Leak (TCloPVL-TUN».

Le 2e prix (8 000 dinars) a été attribué à l’équipe du Professeur Wafa Fehri, chef de service de cardiologie de l’hôpital militaire de Tunis, pour son travail intitulé «La simulation versus l’apprentissage théorique pour la ponction de radiale en vue d’une intervention coronaire percutanée»

Feu Pr Ali Bousnina (1942 – 2012) est l’un des pionniers de la cardiologie en Tunisie. Il avait consacré toute sa vie professionnelle à l’Hôpital public, à la Faculté et à l’Université. Et avait formé la plupart des cardiologues exerçant aujourd’hui en Tunisie.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Professeur Lilia Zakhama, présidente de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire (STCCCV), et Ramzi Sandi, directeur général du Groupe Saiph, et de nombreux cardiologues, tunisiens, africains et européens.

Il est à noter que, cette année, la STCCCV fête son 50e anniversaire et Saiph éteint son 30ebougie.

Le Prix Ali Bousnina a été initié en 2006 par la STCCCV et les Laboratoires pharmaceutiques Saiph, pour encourager la recherche nationale en matière de prévention et de prise en charge des pathologies cardiaques. En 16 ans, ce prix a permis d’enrichir la recherche médicale tunisienne de plusieurs dizaines d’études qui ont contribué à une meilleure prise en charge des pathologies cardiovasculaires, premières causes de mortalité en Tunisie.

I. B.