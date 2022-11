Cinéma tunisien : « Les filles d’Olfa », prochain film de Kaouther Ben Hania

Le prochain film de Kaouther Ben Hania est un long-métrage documentaire intitulé « Les filles d’Olfa ». Un film sur lequel la cinéaste travaille depuis 6 ans et qui verra bientôt le jour.

Après des films cultes comme « Zaineb n’aime pas la neige » (Tanit d’or aux JCC 2016), « La belle et la meute » (Sélectionné à « Un certain regard » à Cannes) ou encore « L’homme qui a vendu sa peau » (premier film tunisien retenu aux Oscars), la talentueuse cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania revient au genre documentaire avec un nouveau film baptisé « Les filles d’Olfa ».

Kaouther Ben Hania a commencé à travaillé sur ce film depuis 2016, et ce n’est qu’hier, vendredi 18 novembre 2022, qu’elle a bouclé le montage image. « Un long voyage plein d’émotions et de rebondissements. Le résultat est un film atypique où je creuse les frontières entre les genres et où je joue avec le 4ème mur pour relater un conte réel, touchant et cruel. », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

F.B