Sommet de la Francophonie : Mohamed Trabelsi parle de «succès diplomatique pour la Tunisie»

Le coordinateur média du Sommet de la Francophonie, Mohamed Trabelsi, a déclaré à la chaîne Watania 1, aujourd’hui, samedi 19 novembre 2022, que la forte présence des délégations participant au 18e Sommet de la Francophonie, à Djerba, est un «succès diplomatique pour la Tunisie».

M. Trabelsi a déclaré que 31 chefs d’État et de gouvernement participent au sommet, en plus d’un grand de hauts responsables et de chefs d’organisations internationales, tout en soulignant que les échanges commerciaux, le développement du numérique et la coopération économique au sein de l’espace francophone sont parmi les principales priorités du sommet.

Le président Kaïs Saïed avait accueilli les chefs des délégations participant au sommet, dont le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Rappelons que l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) compte 54 pays membres, mais peu de chefs d’Etat ont fait le déplacement à Djerba. Pour parler de «succès diplomatique pour la Tunisie», il aurait fallu une présence de plus haut niveau.

