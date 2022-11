Tunisie-France: Signature d’un accord de financement de 200 millions d’euros

En marge du 18e sommet de la Francophonie qui se tient à Djerba, le ministre de l’Économie et de la Planification Samir Saïed et la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna ont signé, ce samedi 19 novembre 2022, un accord bilatéral de financement d’une valeur de 200 millions d’euros.

Ce montant sera alloué à l’appui du budget de l’Etat et à la mise en œuvre des grandes réformes, précise un communiqué du ministère de l’Économie, en ajoutant que Samir Saïed a présenté ,à l’occasion, les principales réformes prévues par le gouvernent, notamment «celles liées à l’amélioration de la gestion des projets publics et du climat des affaires et la libération de l’initiative».

Le ministre qui a réitéré l’engagement commun à renforcer la coopération bilatérale dans l’intérêt commun des deux pays, estime que cette convention traduit la disposition de la France à poursuivre son appui à la Tunisie dans le développement de ses programmes de réformes, «ce qui aidera le pays à retrouver ses équilibres, à renouer avec la croissance et à amorcer une dynamique économique durable».

De son côté, Catherine Colonna a rappelé les relations bilatérales solides entre la France et la Tunisie, soulignant l’importance du programme de réformes, qui aidera la Tunisie à surmonter les difficultés économiques et sociales, a-t-elle affirmé, tout en réitérant l’engagement et la disposition du gouvernement français à soutenir davantage la Tunisie.

