« La conspiration du Caire » prochainement dans les salles de cinéma en Tunisie

Le film suédois « La conspiration du Caire » de Tarik Saleh qui avait été primé au Festival de Cannes cette année, sortira dans les salles de cinéma en Tunisie à partir du 2 décembre prochain.

Après « Le Caire confidentiel » (2017), puis « The contractor » (2022), le réalisateur, producteur, journaliste et animateur suédois d’origine égyptienne Tarik Saleh est revenu avec un nouveau long-métrage de fiction « La conspiration du Caire » qui a été retenu à la compétition officielle du Festival de Cannes cette année et qui a fini par remporter le Prix du meilleur scénario.

Tarik Salah dit avoir été inspiré par le roman « Le nom de la rose » d’Umberto Eco dans l’écriture de « La conspiration du Caire ». Le film suit le personnage d’Adam, un étudiant à l’Université d’Al Azhar au Caire qui va être témoin de la guerre que se livrent les pouvoirs politique et religieux après la mort du grand imam de la Mosquée Al Azhar.

F.B