Samir Saïed : «Les échanges commerciaux entre les pays francophones sont faibles»

Selon le ministre tunisien de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, il est difficile de parler d’«espace commercial» lorsque l’on parle des pays francophones, étant donné le faible taux des échanges commerciaux entre eux.

Intervenu sur Express FM, en marge du 18e Sommet de la francophonie, à Djerba, le ministre a, par ailleurs, affirmé que l’espace francophone représente un espace linguistique, culturel et diplomatique, estimant qu’il faut se baser sur cet acquis pour pousser la coopération économique entre pays francophones.

Saïed a rappelé que les pays francophones représentent 14% des peuples et 18% du PIB mondial, et qu’ils renferment près de 20 millions de PME, appelant à «une réflexion commune pour la mise en place d’un cadre et d’un climat propice au renforcement des échanges commerciaux et de la coopération technique entre les pays de l’espace francophone».

D’autre part, il a noté les différences en termes de croissance entre les pays francophones, ce qui nécessite, selon lui, de mettre en place des programmes de coopération technique intense pour que les pays riches tendent la main aux pays en voie de développement, estimant que la Tunisie peut jouer un rôle en cela.

C. B. Y.