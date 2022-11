Tunisie : Honorable consécration de la BNA

En marge du forum «Innovation et paiements Digitaux : Véritables leviers pour une croissance inclusive en Tunisie», organisé par la Banque centrale de Tunisie (BCT) et l’International finance corporation (IFC) et à l’occasion du lancement de la plateforme d’agrégation de paiement numérique des factures des établissements publics «Pay smart», La BNA s’est vu décerner le prix de « l’innovation et paiements digitaux » en guise de reconnaissance des efforts déployés en matière de digitalisation et d’innovation.

L’équipe digitale de la BNA qui s’est investie pour la concrétisation de cette stratégie de modernisation et qui s’est différenciée par une meilleure compréhension et anticipation des usages clients et des nouveaux modes de consommation a vu donc ses efforts récompensés.