Tunisie : Procès reporté pour Ridha Charfeddine

La Chambre spécialisée dans l’examen des affaires de corruption financière relevant du tribunal de première instance de Tunis a rejeté la demande de libération de l’homme d’affaires Ridha Charfeddine.

C’est ce qu’indique Mosaïque FM, en ajoutant qu’il a également été décidé, ce samedi 20 juillet 2024, de reporter au 15 août, le procès de Charfeddine, qui est en détention depuis le 10 novembre 2023.

L’homme d’affaires est poursuivi dans plusieurs affaires, notamment pour blanchiment d’argent, et avait fait l’objet, en avril dernier, d’un mandat de dépôt émis par le Pôle judiciaire économique et financier dans une affaire de possession de biens et profits à l’étranger sans autorisation de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Y. N.