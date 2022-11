Tunisie Telecom et la FTD au service de la culture entrepreneuriale

Tunisie Telecom annonce le renforcement de sa collaboration avec la Fondation Tunisie pour le Développement (FTD) à travers le lancement du centre technologique Elife à Erriadh, dans l’île de Djerba.

Partenaire de longue date du programme Elife, Tunisie Telecom, qui considère l’entrepreneuriat comme un axe majeur de sa responsabilité sociétale, offre gratuitement l’internet aux centres Elife pour permettre à des milliers de jeunes diplômés chômeurs de bénéficier des programmes de formation et d’entrepreneuriat pour aider à renforcer leur employabilité et leur garantir des opportunités d’emploi.

Ce quatrième centre établi à Djerba, après ceux du Kef, de Siliana et de Béja, pourra à terme accueillir annuellement plus de 1000 jeunes de la région de Djerba-Médenine, grâce à un catalogue de programmes riches visant à renforcer leurs capacités et à leur inculquer la culture entrepreneuriale qui les aidera à se prendre en charge et à lancer leur propre projet.

Le Pdg de Tunisie Telecom, Lassâad Ben Dhiab, a pris part à la cérémonie d’inauguration du centre Elife à Erriadh, qui s’est déroulée en marge des travaux du XVIIIe sommet de la Francophonie tenu à l’île de Djerba, les 19 et 20 novembre 2022.