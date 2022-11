Arraya Al-Watanya appelle les Tunisien(ne)s à boycotter les législatives

Dans un communiqué publié aujourd’hui, mercredi 23 novembre 2022, le parti Arraya Al-Wataniya (l’Etendard national) appelle les Tunisien(ne)s à s’abstenir de voter et à boycotter les législatives anticipées du 17 décembre prochain, «par conscience de la gravité de l’étape et des dangers et dérapages qui peuvent menacer le pays en persévérant dans l’erreur».

Le parti présidé par l’ancien ministre Mabrouk Korchid estimé que cet appel fait suite à ce qu’il a qualifié de «politique de la sourde oreille» face aux «légitimes revendications de report des élections législatives et de révision des décrets les organisant, pour éviter les carences qui les ont entachés, car la démarche actuelle représente un danger pour la vie politique en divisant davantage le peuple et en créant une situation de précarité sans précédent.»

Le «danger imminent», expression popularisée par le président Kaïs Saïed en proclamant l’état d’exception le 25 juillet 2021, qui «menace les Tunisiens et en particulier les Tunisiennes, c’est plutôt l’exclusion des femmes de la représentation électorale, qui est la base de toute saine démocratie, ainsi que l’exclusion des compétences issues des professions libérales et des citoyens détenant la double nationalité, des femmes et des hommes dont notre pays peut être fier, mais qui ont été empêchés de présenter leur candidature aux élections par les dispositions injustes contenues dans les textes de la nouvelle constitution et de la nouvelle loi électorale» promulguées par le président Saïed.

