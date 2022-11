Tunisie : Démantèlement d’un réseau de trafic de devises locales

Un réseau de falsification et de trafic de devises locales a été démantelé, cette semaine, par la direction des affaires judiciaires de la Garde nationale à Ben Arous.

Le réseau comporterait 4 personnes âgés de 30 à 45 ans. Trois d’entre eux ont été arrêtés alors que le 4e a pu s’enfuir.

Les suspects opéreraient entre les gouvernorats de Nabeul et Tunisie et sont accusés de formation d’une entente criminelle pour le trafic de devises locales.

Plus de 9.000 dinars de billets de 20 et 50 dinars falsifiés, ainsi qu’une voiture et une imprimante ont été saisis, selon une source sécuritaire relayée par la radio Mosaïque FM.

C. B. Y.