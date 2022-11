Tunisie : Un dealer arrêté en possession de cocaïne pure à Sousse

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé l’arrestation, ce jeudi 24 novembre 2022 à Sousse, d’un individu membre d’un réseau de trafic de cocaïne.

L’opération a été menée par les unités de la Brigade de recherche et d’investigation en collaboration avec la deuxième brigade centrale des renseignements et la brigade centrale de lutte contre les drogues relevant de la garde nationale de Laouina, et, ce en coordination avec le parquet de Sousse.

Les investigations menées ont permis l’arrestation du suspect, à l’aube de ce jeudi, alors qu’il était en possession de 280g de cocaïne pure, ajoute la DGGN, en affirmant qu’il a été placé en détention sur ordre du ministère public, alors que l’enquête se poursuit.

Y. N.