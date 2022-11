Attijari Bank participe au projet de paiement des factures Steg et Sonede

Dans le cadre de sa stratégie de digitalisation et d’amélioration de l’expérience client, Attijari bank a pris part, jeudi 17 novembre 2022, à l’événement «Innovation et paiements digitaux : véritables leviers pour une croissance inclusive» organisé par la Banque centrale de Tunisie (BCT), avec la participation de la Société financière internationale (IFC).

Cet événement a été marqué par le lancement de la plateforme Paysmart permettant le paiement des factures de la Steg et de la Sonede, d’une manière simple et sécurisée.

Attijari bank, acteur dans la mise en œuvre de la stratégie nationale d’inclusion financière, participe à ce projet pilote de paiement des factures des deux opérateurs publics tunisiens et offre à ses clients différentes solutions de paiement électroniques via wallets et e-banking (par cartes bancaires ou virements).

Attijari bank réitère ainsi son engagement auprès des différents acteurs de la place pour appuyer les initiatives nationales en faveur de l’inclusion financière.

Communiqué.