Tunisie-Médicaments : le groupe Saiph sort la tête de l’eau

Le groupe pharmaceutique Saiph, qui envisage de développer ses activités en Afrique subsaharienne, vient de finaliser une opération d’augmentation de capital qui va lui permettre de dépasser ses difficultés financières et d’étendre ses activités à l’étranger.

Une assemblée générale extraordinaire du groupe pharmaceutique Saiph, réunie le 24 novembre 2022 à Tunis, a entériné la dernière phase d’augmentation de capital pour un montant de 22,8 millions de dinars (MD).

Cette dernière tranche, qui s’ajoute à celles opérées et qui porte à un total de 57,3 MD l’augmentation du capital du groupe, est destinée à lui permettre de clôturer son plan de développement et d’investissement en Tunisie et en Côte d’Ivoire et à saisir les opportunités de croissance, localement et à l’international.

Ces augmentations de capital ont été réalisées avec les partenaires banquiers du Groupe Saiph : le Groupe Amen Bank, la Banque de Tunisie et Zitouna Capital.

Le Groupe Saiph est l’un des plus grands laboratoires pharmaceutiques tunisiens et un acteur global et diversifié de santé.

Il est le 1er fabricant de médicaments cardio-vasculaires et d’antibiotiques en Tunisie. Il fabrique en outre un large éventail de médicaments traitant les principales pathologies présentes en Tunisie et en Afrique.

Saiph emploie en Tunisie plus de 750 personnes, pour les besoins de ses activités industrielles et d’information et promotion médicales.

Pour renforcer ses activités en Afrique, Saiph a entrepris l’implantation, à Abidjan en Côte d’Ivoire, d’une usine pharmaceutique et d’une agence de promotion et de distribution de médicaments, créant ainsi une 2e plateforme à destination de toute l’Afrique sub-saharienne.

