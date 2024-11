Carte Tashil Plus d’Amen Bank : la 1ère carte à débit fractionné en Tunisie

Amen Bank annonce le lancement de sa nouvelle Carte Tashil Plus pour mieux accompagner ses clients en leur offrant des solutions de paiement innovantes et sur mesure.

Il s’agit d’une carte nationale de paiement exclusivement dédiée pour les achats auprès des commerçants via TPE (terminaux de paiement électronique) ou pour des paiements en ligne (e-commerce).

Cette carte est conçue pour permettre aux clients d’Amen Bank de gérer au mieux leurs dépenses d’une manière souple et sécurisée selon le principe «Buy now, pay later» et de les faire profiter d’un paiement échelonné de leurs achats et d’une gestion budgétaire sereine et adaptée à leurs besoins.

Par ailleurs, la carte Tashil Plus est dotée d’une enveloppe de crédit personnalisée, renouvelable, d’un montant allant de 500 dinars à 20 000 dinars.

Grâce à cette carte, les clients peuvent ainsi répartir, en toute simplicité, le remboursement de leurs achats en plusieurs mensualités étalées jusqu’à 12 mois, via le service d’Internet Banking @mennet, réduisant ainsi la pression sur leur budget et offrant une plus grande liberté de gestion de leurs finances.

Avec le lancement de la carte Tashil Plus, Amen Bank s’engage à fournir des solutions sur mesure, qui s’adaptent aux exigences d’une clientèle soucieuse de maîtriser son budget et de bénéficier d’une solution de paiement personnalisée.

Pour en savoir plus sur la carte Tashil Plus et découvrir en quoi pourrait-elle répondre aux besoins de paiement de sa clientèle, rendez-vous sur le site web ou à l’une des agences d’Amen Bank. Autrement prendre contact avec le Centre de relations clients au 71 148 888.