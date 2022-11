Tunisie-Météo : Baisse des températures, pluies et vents dès cette nuit

L’Institut national de météorologie (INM), annonce des pluies temporairement orageuses à partir de cette nuit, avec une baisse des températures et des vents forts par endroits.

Des fortes pluies sont attendues en particulier au nord et dans les régions côtières, avec des quantités de pluies comprises entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre les 80 mm, sachant que des vents forts sont également attendus, pouvant atteindre 90 km/h dans les régions côtières et sur les hauteurs ainsi que dans sud-ouest, où des tempêtes de sable seront enregistrés.

Tout en précisant que ce temps se poursuivra durant le week-end du samedi 26 et dimanche 27 novembre, l’INM a également annoncé une baisse des températures, avec des maximales comprises entre 12 et 16°C au nord et à l’Ouest et entre 17 et 21°C dans le reste des régions.

Y. N.