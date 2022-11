Le poème du dimanche : ‘‘Le train’’ de Midani Ben Salah

Midani Ben Salah est une voix à part dans la poésie tunisienne contemporaine. Auteur d’une douzaine de recueils, sa poésie est politique, sociale et critique de tous les pouvoirs.

Né en 1929 dans la palmeraie de Nefta, Midani Ben Salah a poursuivi ses études à la mosquée Zitouna, à Tunis, et à l’Université de Bagdad.

Enseignant d’histoire, marqué par le nationalisme arabe, il a milité dans différentes organisations nationales et fut, de 1991 à 2005, président de l’Union des écrivains tunisiens.

Poète engagé, on lui doit une douzaine de recueils, écrits en vers libre, dans des formes brèves, accordant une grande place au rythme et à la musicalité.

Décédé en 2006, Midani Ben Salah a laissé une œuvre poétique toute en transparence et lyrisme idéologique.

Il a publié en arabe : Qortu Ommi (La boucle d’oreille de ma mère), 1969 ; Allaylu wa tariq (La nuit et le chemin), 1974; Min mudhakkarat khammas (Journal d’un métayer), 1977; Al-Wiham (La malacie).

Tahar Bekri

Notre train fiévreux roule au galop

Dévoré par l’incendie

Nous a égarés en flammes

Et a perdu la route

Il nous emporte du monde des fantômes et des ruines

Vers le monde du mirage

Et nous derrière la vitre

Nous guettons l’espace

Et une étoile polaire

Voilée par l’éclipse dans le ciel

Elle a dégringolé froide

Morte noire

Dans un fossé aveugle

Notre train évadé roule

Avec notre longue nuit

Sans guide

Sa voix celle d’un corbeau de mauvais augure

Son klaxon pleurs et gémissements

Et nous derrière la vitre

Nous tissons les visions

Nous rabâchons crédules

Un mythe stupide

Ensorceleur, de son verre s’est désaltéré

L’homme de ce monde, atteint

D’épidémie

Nous dessinons les illusions

D’une rive pour jeter l’ancre à ses rivages

Qu’emplirait de paix

Le printemps la couvrant de fleurs

De désirs de tendresse et de chants

L’amour un arc-en-ciel

L’asperge de sa lumière

Ses couleurs ceinture pour l’étreinte

Et nous derrière la vitre

Des dépouilles momifiées par le temps

Muettes comme des statues

Nous psalmodions les illusions

Peignons les rêves

Qui disparaissent pâles morts

Enrobés par le brouillard et l’obscurité.

Notre train idiot roule essoufflé

Course le crépuscule

Embrasse les horizons, roule au galop

Enrôlé de pâleur

Envahi par la fumée et la brume

Aspiré par les steppes et les déserts

Et nous derrière la vitre

Compagnons amis et complices

Rassemblés, par le hasard de notre malédiction

Dans le voyage de la souffrance

Nous ne connaissons ni le temps ni le lieu ni la voie

Nos yeux calcinés

Pétrifiés par le regard insistant

Nos paumes enflées

Immobilisées par les applaudissements.

Nos oreilles cassées

Assourdies par l’ululement

Nos rêves de bois

Par le feu de l’incendie

Nos esprits carbonisés

Par l’idiotie crédule

Notre train paralysé roule

Sans mouvement

Nous enveloppe dans sa course

Par l’insomnie la perdition les flèches et les épines

Poussé par l’orgueil

Notre train traîné nous traîne

Tourne autour de lui-même

Nous dirige

Dans un cercle d’enfer

Sans devenir

Traîné par le mauvais présage

Poussé par le destin et le respect

Nous emporte de voyageur en ambassadeur

Et nous derrière la vitre

Musée de fantômes

Nos âmes calcinées

Nos désirs immobiles

Nos corps fissurés

De l’oppression des vents

Notre train enragé roule en colère

Son klaxon ululement

Hurlement et pleurs

Al- Aqni’a (Les masques), Maison Arabe du Livre, Tunis, 1988.

© (Traduit de l’arabe par Tahar Bekri).