Haica : «Nous soutiendrons tout média poursuivi en justice par l’Isie»

La Haute autorité indépendante pour la communication audiovisuelle (Haica) a assuré, ce lundi 28 novembre 2022, qu’elle interviendrait si l’instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) venait à poursuivre des médias en justice dans le cadre de leur couverture de la campagne électorale relative aux législatives du 17 décembre, soulignant qu’elle soutiendrait les médias en question.

La Haica a affirmé qu’elle interviendrait «en défense de la liberté des médias et d’expression et de l’indépendance de la ligne éditoriale des institutions médiatiques», et ce, étant LA responsable de la communication audiovisuelle en Tunisie.

Dans le même cadre, un membre de la Haica a critiqué, auprès des médias, la déclaration du président de l’Isie, Farouk Bouasker, selon laquelle décourager les électeurs d’aller voter par un média serait considéré comme une infraction électorale. Il s’agit, selon ce membré de la Haica, d’une première dangereuse qui reflète la dimension politique des activtés de l’Isie.

De son côté, le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a exprimé son rejet total de la décision de l’Isie n°31 de 2022, qui a amendé la décision n°8 de 2018 relative à la couverture de la campagne électorale, assurant que la tutelle générale de la Haica sur les médias reste valable avec l’entrée en vigueur du décret n° 116, de la loi électorale et du cahier des charges relatif à l’amendement des contenus audiovisuels.

C. B. Y.