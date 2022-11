Tunisie-Algérie : Déclaration de Najla Bouden à l’issue de sa rencontre avec le Président Tebboune (Photos & Vidéo)

Le président de la république algérienne Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce lundi 28 novembre 2022, Najla Bouden cheffe du gouvernement tunisien, arrivée à Alger, ce matin pour une visite de travail.

Après avoir été accueillie par son homologue algérien Aïmene Benabderrahmane, Najla Bouden a été reçue par le président Tebboune, indique un communiqué de la Présidence de la République algérienne.

La rencontre s’est déroulée en présence d’Aïmene Benabderrahmane, du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger Ramtane Lamamra et du directeur de Cabinet à la Présidence de la République Abdelaziz Khellaf du côté algérien et du ministre des Affaires étrangères Othman Jerandi, du côté tunisien.

A l’issue de sa rencontre avec Abdelmadjid Tebboune, Mme Bouden a exprimé ses remerciements à l’Algérie pour son aide à la Tunisie en lançant : «Je suis ravie d’être présente en Algérie… Ce fut un honneur de rencontrer le président Abdelmadjid Tebboune à qui j’ai transmis les salutations du président de la république Kaïs Saïed et ses félicitations renouvelées pour le succès de l’Algérie pour l’organisation du Sommet arabe, au début du mois de novembre, ainsi que ses vœux de prospérité pour le peuple et les dirigeants algériens».

La cheffe du gouvernement a également rappelé que cette visite a notamment permis de discuter des relations bilatérales entre les deux pays et des moyens à mettre en place pour consolider la coopération et les projets d’intérêt commun et des échanges économiques.

Y. N.