Tunisie : Des appels à décréter l’état d’urgence hydraulique

Des ingénieurs et experts ont appelé, dimanche 27 novembre 2022, lors d’une conférence sur le “stress hydrique en Tunisie et ses solutions”, à décréter “l’état d’urgence hydraulique”. L’objectif étant de faire face à la crise de l’eau à laquelle la Tunisie fait face depuis plusieurs années.

L’état d’urgence supposera la rationalisation l’exploitation de l’eau et le développement de quantités exploitables, qu’elles soient naturelles ou industrialisées.

C’est ce qui ressort d’une étude sur la situation de l’eau en Tunisie et les solutions à adopter, réalisée entre juillet et novembre 2022 par 28 ingénieurs et experts tunisiens, sous la présidence du Conseil des sciences de l’ingénierie.

L’étude a été envoyée à la présidence de la république, à celle du gouvernement, au ministère de l’Agriculture ainsi que le Conseil de la sécurité nationale il y a deux semaines.

«Cet appel pressant a lieu à la lumière d’une étude élaborée par le Conseil des sciences d’ingénierie, relevant de l’Ordre des ingénieurs, et qui a montré que la situation hydrique actuelle en Tunisie a atteint le niveau du stress, une rareté face à laquelle il faut trouver des mesures exceptionnelles pour garantir les droits des générations futures», a alerté le résident de l’Ordre des ingénieurs, Kamel Sahnoun.

C. B. Y.