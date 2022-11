Tunisie-Législatives : Aymen Ben Ameur (Soukra) part en guerre contre la corruption

Le candidat aux élections législatives du 17 décembre 2022 pour la circonscription de Soukra (gouvernorat de l’Ariana), Aymen Ben Salah, a déclaré qu’il œuvrera à trouver des solutions au problème environnemental posé par le lac de l’Ariana et à mettre fin à tous les abus liés à l’Office national de l’assainissement (Onas).

Aymen Ben Salah a ajouté qu’il améliorera les infrastructures de la région, créera une maison de la culture, un complexe sportif, une maison des services, tout en encourageant les entreprises économiques et en soutenant les athlètes et les personnes de bonne volonté.

Le candidat a aussi déclaré qu’il portera une attention particulière à la surveillance des réseaux de distribution, à la pression sur les prix, à la poursuite judiciaire des personnes accusées de spéculation et de monopole, et à la lutter contre la corruption administrative et financière et la bureaucratie.

Vaste programme s’il en est : de quoi bien remplir une mandature. Souhaitons-lui bonne chance, son programme étant largement inspiré de la littérature présidentielle.

