Tunisie-Législatives : Hassen Ammari (Mnihla) rempile pour un second mandat

Hassen Ammari, ancien député Nidaa Tounes, qui n’a pas brillé par un grand dynamisme législatif lors de sa première mandature, est candidat aux élections législatives du 17 décembre prochain dans la circonscription de Mnihla (gouvernorat de l’Ariana).

Commerçant de son état, Hassen Ammari a déclaré qu’il ne ferait pas des promesses faramineuses car le parlement n’a pas de baguette magique, mais qu’il sera la voix de tous les habitants de Mnihla, ajoutant que le parlement n’a pas pour mission de mettre en œuvre des politiques, mais qu’il est un médiateur entre le citoyen et l’autorité et la voix de tous les opprimés et laissés-pour-compte.

Ammari, qui s’est engagé à mettre son expérience et ses compétences à la disposition des habitants de Mnihla, a indiqué, dans une déclaration à Shems FM, dans le cadre de la campagne électorale, que Mnihla, comme de nombreuses autres régions du pays, souffre de nombreux problèmes, dont les plus importants sont les transports, les infrastructures, la santé, la marginalisation et le chômage, appelant les habitants de la circonscription à se rendre aux urnes, le 17 décembre, afin d’élire leur représentant au prochain parlement.

