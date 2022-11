Tunisie – Législatives : Abderrazek Aouidet veut «renforcer l’indépendance de la décision nationale»

Le candidat aux élections législatives du 17 décembre prochain, pour le district de Jedaida, Tebourba et El-Battan (gouvernorat de Manouba), Abderrazek Aouidet a déclaré qu’une fois élu, il œuvrera, au sein du prochain parlement, à faire promulguer une nouvelle législation renforçant l’indépendance de la décision nationale.

M. Aouidet, qui est membre du mouvement Echaab (nationaliste arabe), a aussi déclaré qu’il œuvrera à la mise en œuvre de réformes majeures, notamment dans le secteur agricole, en vue de mettre en place un nouveau modèle de développement. Pas moins !

Au niveau de sa circonscription, Aouidet s’est engagé à relancer les projets en suspens dans la région, afin qu’ils soient achevés, à activer les projets programmés et à en programmer de nouveaux.

Dans une déclaration à Shems FM, M. Aouidet a précisé qu’il consignera l’ensemble de ces projets dans son manifeste électoral. On espère qu’il précisera aussi dans ce manifeste comment entend financer ces projets, les ressources de l’Etat étant, comme on le sait, très limitées, et l’énorme déficit budgétaire ne permet pas des générosités.

I. B.