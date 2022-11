Tunisie : Les vacances scolaires de l’hiver avancées de 2 jours

Le ministère de l’Education, celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de la Formation professionnelle et de l’Emploi ont annoncé, conjointement, à travers un communiqué rendu public ce lundi 28 novembre 2022, que les vacances scolaires commenceront le jeudi 15 décembre après la fin des cours au lieu du 17 du même mois et qu’elles prennent fin le 1er janvier.

Ainsi, le retour aux écoles et aux universités aura lieu le lundi 2 janvier 2023.

C. B. Y.